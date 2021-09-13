Канте и Пулишич пропустят матч с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник Н'Голо Канте и нападающий Кристиан Пулишич не помогут «синим» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», передаёт пресс-служба УЕФА.

Он заявил, что оба игрока сейчас восстанавливаются от травм. О сроках их возвращения на поле пока неизвестно.

Матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 августа в Лондоне. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. В другом матче этой группы шведский «Мальмё» дома сыграет с «Ювентусом».

Напомним, что «Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале команда Тухеля обыграла «Манчестер Сити» со счётом 1:0.