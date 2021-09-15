Крицюк поблагодарил партнёров за игру с «Челси»

Вратарю «Зенита» Станиславу Крицюку понравилось, как выглядел российский клуб на фоне действующего триумфатора Лиги чемпионов в первом матче нового розыгрыша турнира.

«Спасибо команде за этот матч! У нас не получилось добиться положительного результата, но парни бились на поле! Уверен, у нас всё впереди», - написал голкипер «сине-бело-голубых» у себя в инстаграм-профиле.

Напомним, что Станислав Крицюк только в начале сентября перебрался в ряды «Зенита» из «Жил Висенте».

Следующим соперником петербуржцев в Лиге чемпионов станет шведский «Мальмё», игра состоится 29 сентября.