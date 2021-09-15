Семак: «Победа «Челси» заслуженная, но немного удачи нам, и мы могли отсюда увезти ничью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Челси» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- В первом тайме все-таки более надежно смотрелись в обороне, а во втором - позволили сопернику опасно атаковать, и было несколько очень хороших моментов у «Челси». Как раз по идее, в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. Свои моменты и тот момент, который был, шансы Сердара и Артёма мы, к сожалению, не реализовали. Жаль, я думаю, что победа «Челси» заслуженная, но немного удачи нам, и мы могли отсюда увезти ничью.

- Можете назвать результат закономерным?

- Я думаю, да. Все-таки «Челси» больше владел преимуществом, были неплохие подходы, удары, хорошие моменты, может быть, не такие убойные, как у нас, но тем не менее. Самое важное, кто забивает, тот и выигрывает.

- Есть ли улучшение в игре по сравнению со вторым таймом матча с «Ахматом», когда вы сказали, что к игре есть вопросы?

- Конечно, я думаю, нельзя сравнивать. В том тайме с «Ахматом» потеряли концентрацию. Конечно, местами был не тот футбол, который мы хотели видеть. По сегодняшнему матчу были проблемы в выходе в атаку, брак. Думаю, это в связи с усталостью определенных игроков. Были ритм и скорости немного другие, поэтому брака было побольше, чем нам хотелось бы.

- Почему решили сыграть в три центральных защитника?

- Потому что анализировали игру «Челси», «Челси» любит играть флангами. Естественно, для нас было важно сегодня сыграть удачно в обороне. Моменты у нас были, на что мы и надеялись, но забить не получилось. Сыграли, если говорить об обороне, более-менее нормально.

- Если бы Барриос не смог сыграть, каким бы был план на матч?

- Если бы Барриос не смог, другой игрок вышел бы на эту позицию, система бы не изменилась, изменились бы игроки, которые играли бы на той или иной позиции.