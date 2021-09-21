Черчесов оценил старт «Зенита» в Лиге чемпионов

Известный российский специалист Станислав Черчесов, покинувший пост национальной команды после провального выступления на чемпионате Европы-2020, высказался насчет старта петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Игра понравилась. Питерцы были готовы и хотели выиграть. Но у соперника игроки другого уровня. «Зениту» не повезло, посмотрим, что будет дальше», - поведал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

В стартовом туре подопечные Сергея Семака встретились с лондонским «Челси». Поединок состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился поражением российской команды со счетом 0:1. Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет шведский «Мальмё». Игра пройдет 29 сентября.