Семак: «Заявим Анюкова и Тимощука, если кадровая ситуация будет ухудшаться»

Питерский «Зенит» подходит к матчу с лондонским «Челси» не в самых лучших кондициях – команду преследуют кадровые проблемы из-за ряда травм ключевых игроков. Положение дел в коллективе на пресс-конференции прокомментировал наставник Сергей Семак.

Российский специалист с юмором отнесся к поставленному вопросу: «Выпустить Анатолия Тимощука? У нас такой возможности нет. Есть еще Саша Анюков, если ситуация будет ухудшаться, заявим их обоих».

Что касается остальных аспектов, то главный тренер заявил, что пока неизвестно, кто завтра займет место в воротах. Напомним, что на выходных за «Зенит» дебютировал голкипер Станислав Крицюк.