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Семак: «Заявим Анюкова и Тимощука, если кадровая ситуация будет ухудшаться»

13 Сентября 2021 • 21:39 Комментировать (2)
Челси
...
Зенит
1.20 6.60 15.00
Через 23 ч. 29 мин.

Питерский «Зенит» подходит к матчу с лондонским «Челси» не в самых лучших кондициях – команду преследуют кадровые проблемы из-за ряда травм ключевых игроков. Положение дел в коллективе на пресс-конференции прокомментировал наставник Сергей Семак.

Российский специалист с юмором отнесся к поставленному вопросу: «Выпустить Анатолия Тимощука? У нас такой возможности нет. Есть еще Саша Анюков, если ситуация будет ухудшаться, заявим их обоих».

Что касается остальных аспектов, то главный тренер заявил, что пока неизвестно, кто завтра займет место в воротах. Напомним, что на выходных за «Зенит» дебютировал голкипер Станислав Крицюк.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
13 Сентября 2021 в 22:03
ай... саша симак сыграить точна харашо...)))
Koinka
13 Сентября 2021 в 21:56
Может Саша Анюков ?
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