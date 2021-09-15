Дмитрий Комбаров: «Зениту» не хватило реализации в матче с «Челси»

Защитник Дмитрий Комбаров, известный по выступлениям за московский «Спартак», поделился мнением о старте петербургского «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака в первом туре на выезде минимально уступили лондонскому «Челси» (0:1).

«Обидное поражение. Не хватило реализации. Было три момента в первом тайме. К сожалению, проиграли, но игра была обнадеживающей», - передает слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

В рамках второго тура чемпион России на своем поле встретится со шведским клубом «Мальмё». Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 29 сентября.