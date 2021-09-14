​«Зенит» пропустил от «Челси»

Нули на табло «Стэмфорд Бридж» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» держались приблизительно до средины второго тайма. Затем команда Томаса Тухеля всё-таки смогла открыть счёт, порадовав тем самым своих болельщиков.

Автором гола стал форвард «Челси» Ромелу Лукаку. После подачи справа из глубины от Сесара Аспиликуэты Лукаку точно пробил головой в левый нижний угол. Станислав Крицюк выручить «Зенит» в этой ситуации не смог.

Следить за развитием событий в игре между «Челси» и «Зенитом» можно на страницах портала LiveResult. Там проходит текстовая трансляция поединка.