Капелло: «В ворота «Челси» сложно забить»

Фабио Капелло поделился ожиданиями относительно предстоящей встречи «Челси» с «Зенитом» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

По мнению бывшего наставника сборной России, санктпетербуржцев ожидает крайне непростой выезд на «Стэмфорд Бридж» в гости к действующему победителю престижного еврокубка.

«Смотрел последнюю игру «Челси» в Премьер-лиге. Они действительно сильны. Здесь без шансов для «Зенита». В ворота «Челси» сложно забить», - заявил Фабио Капелло в общении с изданием «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что колумбийский легионер «Зенита» Вильмар Барриос сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче.