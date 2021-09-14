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Лига чемпионов

Капелло: «В ворота «Челси» сложно забить»

14 Сентября 2021 • 14:26 Комментировать (1)
Челси
...
Зенит
1.22 6.80 17.00
Через 4 ч. 5 мин.

Фабио Капелло поделился ожиданиями относительно предстоящей встречи «Челси» с «Зенитом» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

По мнению бывшего наставника сборной России, санктпетербуржцев ожидает крайне непростой выезд на «Стэмфорд Бридж» в гости к действующему победителю престижного еврокубка.

«Смотрел последнюю игру «Челси» в Премьер-лиге. Они действительно сильны. Здесь без шансов для «Зенита». В ворота «Челси» сложно забить», - заявил Фабио Капелло в общении с изданием «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что колумбийский легионер «Зенита» Вильмар Барриос сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Челси Зенит
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
14 Сентября 2021 в 14:38
ай... фабио...фабио...))) ты плоха знаш нашава центнер форварда Здюбу...))) кады он в форми...он збъёть дажи на инопланитянаф...))) а щас канешна...он биз формы...да ышо и рукм заниты...))) паэтаму будить наверна труднавата...)))
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