Аспиликуэта рассказал, чего ждёт от матча с «Зенитом»

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта, выступающий в составе лондонского «Челси», поделился мнением относительно поединка с петербургским «Зенитом» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Новый сезон, все начинается с нуля. Для того, чтобы добиться успеха, нам необходимо сражаться с самого первого тура. Это будет непростой поединок. Мы не имеем права на ошибку, поэтому подойдем с максимальной концентрацией. Титул остался в прошлом сезоне, он не дает нам никакого преимущества в новом розыгрыше турнира», - цитирует футболиста пресс-служба «пенсионеров».

Матч состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.