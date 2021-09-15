Смородская спрогнозировала место «Зенита» по итогам группового этапа Лиги чемпионов

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отреагировала на поражение петербургского «Зенита» от лондонского «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили со счетом 0:1. Единственный мяч забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

«Зенит» смотрелся достойно, умно играл в обороне. К сожалению, Дзюбе и Азмуну не повезло. С такой игрой «Зенит» должен спокойно занимать третье место», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

В рамках второго тура группового раунда подопечные Сергея Семака встретятся со шведским «Мальмё». Поединок пройдет на «Газпром Арене» в среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.