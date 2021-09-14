Гарри Реднапп сделал прогноз на матч «Челси» - «Зенит»

Известный британский специалист Гарри Реднапп в интервью «Спорт-экспрессу» высказался о предстоящей встрече лондонского «Челси» с петербургским «Зенитом» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Шансов очень мало. Сложно сказать, за что «Зенит» может зацепиться. Прогноз: 3:0. «Челси» легко победит. Лукаку забьет», - поделился своим мнением Реднапп.

Матч «Челси» - «Зенит» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Читать подробную текстовую трансляцию противостояния можно будет на станицах Liveresult.ru.