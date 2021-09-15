Червиченко: «Если «Зенит» так продолжит, то как минимум третье место должен занять»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на старт петербургского «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре «сине-бело-голубые» на выезде встречались с лондонским «Челси» и потерпели поражение со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Ромелу Лукаку.

«Достойно сыграли подопечные Семака, винить команду не в чем. Если «Зенит» так продолжит, то как минимум третье место должен занять», - цитирует Червиченко «Спорт уик-энд».

Во втором туре группового этапа чемпион России на своем стадионе примет шведский «Мальмё». Встреча состоится в среду, 29 сентября.