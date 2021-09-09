​Семак ожидает неприятных сюрпризов в Лиге чемпионов

На следующей неделе «Зенит» стартует на групповой стадии Лиги чемпионов гостевым матчем против «Челси». Игра пройдёт на «Стэмфорд Бридж», хотя из-за действующих коронавирусных ограничений существовал риск переноса поединка на нейтральное поле в другой стране. Наставник «Зенита» Сергей Семак спокойно отнёсся к этой ситуации. Тренер ожидает, что по ходу турнира клуб будет сталкиваться с новыми неприятными сюрпризами в условиях существующих правил в разных странах.

«Вероятно, по ходу турнира нас могут ждать новые сюрпризы - перенос матчей на нейтральное поле или непринятие тех или иных вакцин принимающими сторонами», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Матч «Челси» - «Зенит» пройдёт во вторник, 14 сентября.