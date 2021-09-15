Клаудиньо: «Нам удавалось сдерживать Лукаку»

На официальном сайте «Зенита» было опубликовано интервью полузащитника команды Клаудиньо, которое он дал корреспонденту из Бразилии.

Среди прочего, Клаудиньо сказал, что он счастлив впервые сыграть в Лиге чемпионов, назвав дебют в этом турнире очень важным для него моментом в жизни.

По словам Клаудиньо, в сравнении с футболом в Бразилии футбол в Лиге чемпионов более быстрый. Что касается непосредственно игры с «Челси», хавбек «Зенита» считает, что команда провела качественный матч.

«Я считаю, что мы провели хорошую игру. Нам удавалось сдерживать Лукаку - одну из лучших «девяток» современного футбола, если не лучшую. И заслуга «Челси» в том, что они смогли в итоге взломать нашу оборону и добиться победы», - высказался Клаудиньо.

Напомним, что «Челси» обыграл «Зенит» благодаря единственному голу Ромелу Лукаку в средине второго тайма.