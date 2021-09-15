Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от вчерашнего поединка «сине-бело-голубых» против лондонского «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил бельгиец Ромелу Лукаку в середине второго тайма.

«Назову эту игру достойной. «Зенит» имел моменты и неплохо разрушал атаки лондонцев. Игру команды можно оценить с положительной точки зрения», - рассказал Вячеслав в интервью «Спорт-экспрессу».

В следующем туре соревнований подопечные Сергея Семака на своем домашнем стадионе примут шведский «Мальмё», который в дебютном матче проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Поединок состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге.