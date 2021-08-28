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Лига чемпионов

Защитник «Зенита» Караваев: «Интересно сыграть против топ-клубов в Лиге чемпионов»

28 Августа 2021 • 16:49 Комментировать
Челси
...
Зенит
14.09 22:00

В четверг прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой российский «Зенит» узнал своих будущих соперников. За выход в стадию плей-офф питерцы будут бороться со шведским «Мальме», а также с грандами европейского футбола – «Челси» и «Ювентусом».

Правда, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не считает, что такой расклад событий является плохим. Сейчас игрок находится в расположении сборной России, где в интервью пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящих матчей. «Хорошая группа. Интересно сыграть против таких топ-клубов», - сказал футболист.

Также Караваев подчеркнул, что является болельщиком «Челси» и что хотел бы прочувствовать атмосферу лондонского стадиона. Только вот проблема в том, что поединок с «синими», по всей видимости, пройдет за пределами Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов Вячеслав Караваев
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