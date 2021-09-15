Колосков – о BLM: «Это ненужная акция»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков озвучил своё мнение касаемо того, что легионеры «Зенита» встали на колено перед началом игры с «Челси», о стальные игроки российского клуба – нет.

По мнению российского функционера, футболистам чуждо движение Black Lives Matter, которое активизировалось после убийства Джорджа Флойда в США.

«Я вообще думаю, что эта акция абсолютно ненужная и неприемлемая. Уже второй сезон это длится, что они этим демонстрируют – непонятно. Постояли и хватит», - приводит слова Колоскова Sport24.

По мнению представителя РФС, поддержка футболистами «Зенита» данного движения – их личное дело.