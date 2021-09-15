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Колосков – о BLM: «Это ненужная акция»

15 Сентября 2021 • 14:14 Комментировать (2)
Челси
1:0
Зенит
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков озвучил своё мнение касаемо того, что легионеры «Зенита» встали на колено перед началом игры с «Челси», о стальные игроки российского клуба – нет.

По мнению российского функционера, футболистам чуждо движение Black Lives Matter, которое активизировалось после убийства Джорджа Флойда в США.

«Я вообще думаю, что эта акция абсолютно ненужная и неприемлемая. Уже второй сезон это длится, что они этим демонстрируют – непонятно. Постояли и хватит», - приводит слова Колоскова Sport24.

По мнению представителя РФС, поддержка футболистами «Зенита» данного движения – их личное дело. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Вячеслав Колосков Лига Чемпионов BLM
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Overkill666
15 Сентября 2021 в 15:25
пусть англичане и америкосы встают... хотя ни те, ни другие черных не линчевали. театр абсурда. Колосков прав тут...
Don sangre
15 Сентября 2021 в 14:24
Кубыть твою в облепиховую циок уехали а скоморохи остался))))
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