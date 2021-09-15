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Лига чемпионов

​«Зенит» обошёл «Челси» по xG

15 Сентября 2021 • 08:06 Комментировать
Челси
1:0
Зенит
окончен

Во вторник вечером «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов. В гостях у действующего обладателя трофея в лице «Челси» команда Сергея Семака смотрелась достойно и проиграла с результатом 0:1. Автором единственного гола стал Ромелу Лукаку.

Телеграм-канал «Первый спорт» приводит таблицу с результатами игрового дня в плане xG. Речь идёт о модели ожидаемых голов, попросту говоря – о количестве голов, на которые наиграла команда. «Зенит» имеет показатель 0.9, в то время как у «Челси» этот показатель немного ниже – 0.75.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» 29 сентября будет принимать «Мальмё».  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит
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