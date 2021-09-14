Во вторник вечером «Зенит» проведёт первый матч в Лиге чемпионов сезона 2021/2022. Пресс-служба питерского клуба опубликовала фотографию из раздевалки на стадионе «Стэмфорд Бридж». На двери можно заметить приклеенный лист со словом «Верь».
Также «Зенит» сделал репост цитаты Теда Лассо – персонажа из сериала о футболе: «Я верю в веру».
#CHEZEN #UCL https://t.co/JBUdSncZBv pic.twitter.com/HBQkiXrp7C— FC Zenit in English (@fczenit_en) September 14, 2021
Ранее «Зенит» объявил состав на матч против «Челси». На острие атаки будет действовать Сердар Азмун, а Артём Дзюба остался на скамейке запасных.
Следить матчем между «Челси» и «Зенитом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.