Во вторник вечером «Зенит» проведёт первый матч в Лиге чемпионов сезона 2021/2022. Пресс-служба питерского клуба опубликовала фотографию из раздевалки на стадионе «Стэмфорд Бридж». На двери можно заметить приклеенный лист со словом «Верь».

Также «Зенит» сделал репост цитаты Теда Лассо – персонажа из сериала о футболе: «Я верю в веру».

Ранее «Зенит» объявил состав на матч против «Челси». На острие атаки будет действовать Сердар Азмун, а Артём Дзюба остался на скамейке запасных.

Следить матчем между «Челси» и «Зенитом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.