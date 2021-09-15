​Губерниев: «Зенит» - молодец, «Барселона» - дрова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посредством своего телеграм-канала поделился мнением по поводу вторничных матчей Лиги чемпионов.

«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» - написал Губерниев.

Напомним, что «Зенит» проиграл в гостях у «Челси» со счётом 0:1. Единственный гол примерно в средине второго тайма забил Ромелу Лукаку, которому удался точный удар головой после навеса от Сесара Аспиликуэты.

«Барселона», в свою очередь, проиграла дома «Баварии» с результатом 0:3. За мюнхенцев забили Томас Мюллер и Роберт Левандовски (дубль), а каталонцы за 90 минут ни разу не попали в створ ворот соперника.