Данни: «Зенит» показал, что является большой командой»

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни, который защищал цвета питерского клуба в период с 2008 по 2017 год, высказался после поражения «сине-бело-голубых» от «Челси» в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит» - большая команда, и вчера они показали это. Им пришлось играть на выезде с действующим обладателем трофея, но они сумели показать хорошую игру», - высказался Данни для «Спорт день за днём».

По мнению Данни, «Зенит» сохраняет шансы получить путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Португалец сказал, что питерцам нужно раздобыть шесть-семь зачётных баллов в домашних поединках и два балла на полях соперников.

В группе с «Зенитом» и «Челси» выступают «Мальмё» и «Ювентус».