Бывший футболист «Зенита» Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча «сине-бело-голубых» против «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Честно говоря, судя по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, «Зениту» будет очень сложно в матче против «Челси». Только при каком-то неимоверном стечении обстоятельств «Зенит» может какие-то очки взять. Стоит сказать, что в таких серьезных клубах, как «Челси», всегда идет ротация, и, может быть, на этой волне питерцам удастся что-то зацепить. Я надеюсь на это, хотя надежда невелика на самом деле.

Я думаю, что шансы получить очки в этой встрече у «Зенита» минимальны. Я не пристально слежу за «Челси» в английской Премьер-лиге, но то, что я видел в финале Лиги чемпионов прошлого года: конечно, «Зениту» лет через пятьдесят есть смысл бороться с таким уровнем. Для «Зенита» завтра оборона будет важнее атаки, однозначно. Для команды, которая слабее по уровню, самое главное и важное - оборона», - сказал Лепëхин.