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Лига чемпионов

«Зениту» не хватает смелости для игры в Лиге чемпионов

15 Сентября 2021 • 07:34 Комментировать
Челси
1:0
Зенит
окончен

«Зенит» предсказуемо стартовал с поражения в Лиге чемпионов в матче против «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не заметило в игре питерцев какого-то прогресса по сравнению с прошлогодним выступлением.

Во вторник «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов. В первом же матче питерцы играли против действующего победителя турнира в гостях, так что изначально было сложно рассчитывать на положительный результат. Тем не менее пример «Янг Бойз», который чуть ранее взял да и обыграл «Манчестер Юнайтед», дарил надежду – вдруг это будет вечер сенсаций.

По первому тайму матча в Лондоне параллели найти было легко. «Челси» играл будто без желания, надеясь на голый класс и исполнительское мастерство. Ровно так же действовал «Манчестер Юнайтед» во втором тайме против «Янг Бойз», за что и был наказан. К сожалению, «Зенит» действовал не так смело, как швейцарская команда. Справедливости ради стоит отметить, что и «Челси» по сравнению с соседями по стране играл в полном составе.

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Во втором тайме стоило «Челси» немного включить скорости, как преимущество лондонской команды стало довольно заметным. В сущности, вопрос состоял лишь в том, дожмут лондонцы или «Зенит» выстоит. Чуда не произошло, и великан Лукаку продавил оборону питерцев и принёс победу. Наш великан Артём Дзюба мог совершить чудо, но вместо гола едва не сломал Менди.

Третий год мы видим «Зенит» Семака в Лиге чемпионов, и третий год получается примерно одна и та же картина. Питерский клуб, который внутри России привык играть от себя, приезжает в Европу и старается сесть и закрыться. Понятно, что уровень соперников намного выше, но обидно, что «Зенит» заранее выбрал роль команды, которая будет просто отбиваться. Главный тактический сюрприз Семака состоял в том, что Вильмар Барриос стал третьим центральным защитником.

«Зенит» так одержим желанием добиться в Лиге чемпионов хоть какого-то результата, что готов ради этого пожертвовать всеми своими наработками. Могли ли питерцы против «Челси» играть в атакующий футбол? Нет, конечно. Однако «Зенит» мог постараться навязать свою игру, мог побиться в середине поля. Вместо этого подопечные Семака, по сути, сразу же окопались в своей штрафной, что упростило задачу «Челси».«Зенит» тратит довольно значительные суммы на игроков линии атаки – на Малкома, Вендела, Клаудиньо, удерживает Азмуна, только не очень понятно, ради чего. С учётом такой игры «Зенита» логичнее было бы вкладывать такие же средства в защитников. Возможно, хороший центрдеф смог бы не проиграть борьбу Лукаку.

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При этом «Зенит» даже не напрягал «Челси» контратаками. Была одна – как раз когда Дзюба не смог замкнуть прострел Азмуна. Однако этого категорически мало для команды, которая изначально делала ставку на оборону. В этом смысле опять же мало что изменилось в игре «Зенита» в Лиге чемпионов год и два назад.

Сергей Семак уже в третий раз выводит команду в Лигу чемпионов, но пока опыт не помогает тренеру как-то выстроить игру. «Зенит» действует так, что просто остаётся непонятным, как вообще планировалось добывать победу. Спортивная команда, выходя на поле, должна мечтать о максимальном результате. Однако такое чувство, что основная задача «Зенита» – это отбиваться и надеяться на удачу. К сожалению, с первым категорически не получается.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
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