Семак прокомментировал акцию легионеров «Зенита» в поддержку BLM

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Челси» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Как вы относитесь к тому, что ваши легионеры встали на колено в рамках акции? Какое ваше отношение к ним?

- Это личное право каждого человека. Мое - другое, я уважаю права всех людей абсолютно, но при этом преклонить колено я готов перед богом.

- Схема в три центральных защитника - это разовая акция, или она может стать основной для матчей Лиги чемпионов?

- Мы должны исходить из наших возможностей и сильных качеств команд соперника, будем анализировать и решать непосредственно перед каждым матчем, как лучше сыграть. Пока как основную я ее не рассматриваю. Это авральный вариант в связи с изменениями в нашем составе.

- Впервые за долгое время «Зенит» сыграл при полных трибунах. Команда еще не отвыкла от такого? Насколько сильно ощущалось давление болельщиков?

- Многие футболисты играли и привыкли играть в Лиге чемпионов и на таких стадионах. Конечно, играть при болельщиках - это здорово. Спасибо болельщикам «Челси» и нашим болельщикам за поддержку, атмосферу, которая царила. Футбол - это праздник, а Лига чемпионов - тот турнир, в котором получаешь огромное удовольствие, играя в нем. Хотелось бы еще набрать больше очков. В остальном ощущения самые приятные.