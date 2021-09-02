​«Зенит» обнародовал заявку на Лигу чемпионов

«Зенит» обнародовал список игроков команды, которые были заявлены на сезон Лиги чемпионов. Матчи основного раунда сильнейшего клубного турнира континента пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре.
В заявку питерского клуба попали следующие исполнители: Кержаков, Крицюк, Одоевский, Бязров – Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Сантос, Караваев, Круговой, Хотулёв – Барриос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Ерохин, Клаудиньо, Малком, Сутормин, Мостовой, Кравцов – Азмун, Дзюба, Белохонов, Кузнецов.
Соперниками «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов будут английский «Челси», итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё».