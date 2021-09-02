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Лига чемпионов

​«Зенит» обнародовал заявку на Лигу чемпионов

02 Сентября 2021 • 22:44 Комментировать
Челси
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Зенит
1.23 6.05 13.50
14.09 22:00

«Зенит» обнародовал список игроков команды, которые были заявлены на сезон Лиги чемпионов. Матчи основного раунда сильнейшего клубного турнира континента пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре.

В заявку питерского клуба попали следующие исполнители: Кержаков, Крицюк, Одоевский, Бязров – Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Сантос, Караваев, Круговой, Хотулёв – Барриос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Ерохин, Клаудиньо, Малком, Сутормин, Мостовой, Кравцов – Азмун, Дзюба, Белохонов, Кузнецов.

Соперниками «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов будут английский «Челси», итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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