Барриос сможет сыграть с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос присоединился к составу своего клуба в Лондоне.

Издание «Спорт-Экспресс» располагает сведениями относительно готовности южноамериканского легионера «сине-бело-голубых» принять участие в сегодняшнем поединке Лиги чемпионов, что пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Сообщается, что «Зениту» удалось уладить вопрос допуска колумбийца в Великобританию.

Отметим, что Вильмар Барриос рисковал пропустить поединок в Лондоне из-за карантинных правил. Согласно санитарным требованиям Великобритании, люди, прибывшие из стран красной зоны, куда входит Колумбия, обязаны пройти 10-дневный карантин.