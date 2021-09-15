​Тухель: «Знали, что с чемпионом России будет тяжело»

Рулевой «Челси» Томас Тухель дал комментарий после минимальной победы над «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы ожидали тяжёлой игры, потому что это самый сильный турнир в Европе, и потому что соперником был чемпион России. Мы должны были находиться на высоком уровне, чтобы выиграть. Я счастлив, потому что мы хорошо поработали. Было нелегко. Трудно постоянно выступать на таком уровне.

Победа – это хорошо для нашей уверенности, у нас есть хорошие возможности для улучшения. Первый шаг сделан, но впереди ещё пять матчей.

У нас были проблемы в первом тайме с созданием моментов и ударами по воротам. Во втором тайме было проще находить пространства. Понадобилось время, чтобы соперник устал, но мне понравилось увиденное», - сказал Тухель BT Sport.