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Лига чемпионов

Семак – о матче с «Челси»: «Нам нужно сделать всё возможное для победы»

13 Сентября 2021 • 21:19 Комментировать (2)
Челси
...
Зенит
1.20 6.60 15.00
Через 23 ч. 29 мин.

Уже завтра «Зениту» предстоит начать еврокубковый сезон матчем против «Челси» на выезде. В преддверии поединка главный тренер питерцев Сергей Семак поприсутствовал на пресс-конференции, на которой поделился ожиданиями от противостояния.

Наставник российского клуба отметил, что у соперника на данный момент попросту нет слабых мест. Также Семак ответил на вопрос, будут ли его подопечные пытаться играть на ничью. «Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать всё возможное для этого», - цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Семак отказался комментировать цели руководства на групповой этап Лиги чемпионов. По его словам, у него не было разговора на эту тему с боссами клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Djin Green
13 Сентября 2021 в 22:14
Всё возможное это подогнать состав Зенита до уровня Челси. Стоимость игроков Зенита - 171 мл.евро, а стоимость игроков Челси в пять с лишним раз дороже - 915 мл. евро. О каких возможностях, о какой победе говорит Семак?
JUMPER
13 Сентября 2021 в 22:01
ай...усё вазможнае...энто значить выпрыгнуть из штаноф...))) симак навирника будить играть в 9 зашитникоф...с адним гуляющим форвардам...))) энта харашо атработаная схема...))) других проста ни далжно быть в лихи чимпионаф...)))
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