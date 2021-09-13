Семак – о матче с «Челси»: «Нам нужно сделать всё возможное для победы»

Уже завтра «Зениту» предстоит начать еврокубковый сезон матчем против «Челси» на выезде. В преддверии поединка главный тренер питерцев Сергей Семак поприсутствовал на пресс-конференции, на которой поделился ожиданиями от противостояния.

Наставник российского клуба отметил, что у соперника на данный момент попросту нет слабых мест. Также Семак ответил на вопрос, будут ли его подопечные пытаться играть на ничью. «Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать всё возможное для этого», - цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Семак отказался комментировать цели руководства на групповой этап Лиги чемпионов. По его словам, у него не было разговора на эту тему с боссами клуба.