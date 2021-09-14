Петербургский «Зенит» посвятил видеоролик своему старту в очередном розыгрыше Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Youtube-канале «сине-бело-голубых».

Напомним, что сегодня, 14 сентября, российский коллектив проведет свой дебютный матч в новом сезоне самого престижного еврокубка. Подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с лондонским «Челси». Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что главным рефери встречи назначен поляк Бартош Франковски.

Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.