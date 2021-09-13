​Тухель высказался перед стартовым матчем Лиги чемпионов против «Зенита»

Во вторник «Челси» начнёт защиту трофея Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа команда Томаса Тухеля сыграет против питерского «Зенита» на своём поле. Немецкий тренер «пенсионеров» дал комментарий в преддверии поединка.

«На титул претендуют очень многие [в этом сезоне]. Требуются удача, импульс и удачная группа. У нас хорошая команда», - сказал Тухель, чьи слова приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

Немец отметил, что триумф «Челси» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне кто-то мог посчитать сюрпризом, но это не означает, что успех команды не был заслуженным.

«Теперь мы начинаем с чистого листа, имея ноль очков и ноль голов: у всех одинаковые шансы», - сказал Тухель.

Матч «Челси» - «Зенит» начнётся 14 сентября в 22:00 по Москве.