​Барриос сохраняет шансы сыграть с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сохраняет шансы сыграть в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает на своих страницах sport24, Барриос в настоящее время находится в Москве и может получить британскую визу.

УЕФА обратился к властям Великобритании с просьбой пойти навстречу в вопросе въезда футболистов в страну на еврокубковые матчи. По умолчанию Барриос, который недавно ездил в расположение сборной Колумбии, должен отбыть в Англии десятидневный карантин из-за посещения страны из «красного списка». Учитывая обращение УЕФА, Барриос ещё может получить визу.

«Челси» и «Зенит» сыграют 14 сентября.