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Лига чемпионов

​Барриос сохраняет шансы сыграть с «Челси»

13 Сентября 2021 • 15:39 Комментировать
Челси
...
Зенит
1.20 6.60 15.00
14.09 22:00

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сохраняет шансы сыграть в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает на своих страницах sport24, Барриос в настоящее время находится в Москве и может получить британскую визу.

УЕФА обратился к властям Великобритании с просьбой пойти навстречу в вопросе въезда футболистов в страну на еврокубковые матчи. По умолчанию Барриос, который недавно ездил в расположение сборной Колумбии, должен отбыть в Англии десятидневный карантин из-за посещения страны из «красного списка». Учитывая обращение УЕФА, Барриос ещё может получить визу.

«Челси» и «Зенит» сыграют 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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