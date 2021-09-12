Кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне - 2021/2022?

Если в национальных первенствах на золотые награды реально претендуют всего по три-четыре команды, а во Франции и Германии и вовсе практически нет интриги в борьбе за чемпионство, то в ЛЧ количество претендентов зашкаливает. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило шансы топ-клубов на победу в Лиге чемпионов.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Реал» (5%)

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Многие футболисты мадридского клуба прекрасно помнят, как трижды подряд выигрывали ЛЧ с Зиданом. Нельзя сказать, что прошлый розыгрыш турнира был неудачным для «сливочных», но всё же они на стадии полуфинала не смогли пройти «Челси», будучи фаворитом пары. Зидан ушёл с поста главного тренера, а его место занял Карло Анчелотти, который уже работал в «Реале». «Сливочные» потеряли основных центральных защитников Варана и Рамоса, а пришёл один лишь Давид Алаба. В атаке у «Реала» ничего не изменилось – большие надежды на голевое чутьё Карима Бензема, молодых Родриго и Винисиуса, а также на то, что Эден Азар проведёт сезон без травм. Шансы на победу в ЛЧ у «сливочных» не такие уж и большие, но они чуть больше по сравнению с другими испанскими грандами: «Барсу» после ухода Месси и Гризманна ждёт перестройка, а вот у «Атлетико» нет победного лигочемпионского менталитета.

«Манчестер Юнайтед» (10%)

Усилившись Роналду, Санчо и Вараном, «красные дьяволы» сделали заявку на успешный сезон. «Манчестер Юнайтед» прибавит в центре обороны, ведь Варан объективно сильнее Линделёфа. А вот атака «МЮ» теперь выглядит устрашающе не только на уровне АПЛ, но и в Лиге чемпионов. Когда против тебя играют Бруну Фернандеш, Санчо, Погба, Кавани и Роналду, непросто удержать свои ворота в неприкосновенности.

«Ливерпуль» (10%)

Триумфатор Лиги чемпионов 2019 года возвращается в борьбу. Прошлый сезон для «красных» выдался непростым, а в топ-4 АПЛ команда попала лишь в самой концовке сезона. «Ливерпуль» сильнее всего страдал от травм футболистов. Юрген Клопп доволен своими парнями. Немецкий тренер понимает, что если его подопечные здоровы, тогда они могут обыграть любого соперника. Особенно Клопп доволен возвращением столпа обороны Вирджила ван Дейка, без которого приходилось сложно. Единственный новичок, которого «Ливерпуль» брал с претензиями на основной состав – Ибраим Конате из «РБ Лейпциг».

«Челси» (10%)

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Нельзя недооценивать команду, которая выиграла Лигу чемпионов всего несколько месяцев назад. «Синие» проваливали первую часть сезона при Лэмпарде, но когда на пост главного тренера заступил Тухель, он сделал невероятное – прошёл нескольких фаворитов и выиграл финал ЛЧ. У «Челси» прогрессирует молодёжь, адаптировались Вернер и Хаверц, а с приходом Ромелу Лукаку лондонцы решат проблему с плохой реализацией моментов.

«Бавария» (15%)

Флик не захотел работать в Мюнхене и ушёл тренировать сборную Германии. Вместо него «Бавария» назначила 34-летнего Юлиана Нагельсманна. Несмотря на то, что новый тренер даже моложе некоторых футболистов, у Нагельсманна уже хватает опыта и мастерства – он успешно работал в «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциг». Помимо главного тренера в летнее трансферное окно по маршруту Лейпциг – Мюнхен отправились и два игрока – Упамекано и Забитцер. У «Баварии» и без них состав был топовым, но теперь конкуренция за основу только возрастёт.

«Манчестер Сити» (20%)

«Горожане» ежегодно ставят перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Их всегда считают одним из главных претендентов на трофей, но каждый раз им что-то мешает. В прошлом сезоне «Ман Сити» максимально приблизился к заветной цели, но в финале палки в колёса вставил Тухель со своим «Челси». В межсезонье «горожане» пытались подписать Гарри Кейна, но «Тоттенхэм» удержал лучшего английского форварда, а у Гвардиолы позиция центрального нападающего – единственная, которая проседает. Но «Ман Сити» потратил 117 млн евро на Грилиша, который усилил и без того мощную линию атакующих полузащитников.

«ПСЖ» (20%)

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Парижане успешно провели летнее трансферное окно. «ПСЖ» удалось получить бесплатно Месси, Доннарумму, Рамоса и Вейналдума. Также за 60 млн евро у «Интера» был выкуплен Ашраф Хакими. А ведь и без всех этих игроков в Париже была одна из самых звёздных команд Европы – там играют Мбаппе, Неймар, Верратти и Ди Мария. У Маурисио Почеттино теперь есть прекрасная возможность взять первый евротрофей в карьере.

Другая команда (10%)

В список главных фаворитов не вошли даже действующие чемпионы Италии и Испании – «Интер» и «Атлетико». Миланский клуб потерял Лукаку и Хакими, а команда Симеоне попала в группу смерти, в которой можно и не выжить. Гранды «Барселона» и «Ювентус» после уходов Месси и Роналду будут перестраиваться и в нынешнем сезоне им будет труднее, чем в прошлом. Теоретические шансы также могут быть у дортмундской «Боруссии», «Аталанты» и «РБ Лейпциг».

Владислав АВРАМЕНКО