Перед матчем между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал мячом в работницу стадиона. Звёздный футболист после этого подбежал к девушке, которая упала с ног, и ей требовалась помощь. После игры Роналду подарил девушке свою игровую футболку.

Напомним, что именно Криштиану Роналду открыл счёт в этом матче. Впрочем, ещё до перерыва «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве, и «Янг Бойз» этим воспользовался. Швейцарская команда дважды забила после перерыва и выиграла со счётом 2:1.

Во втором туре Лиги чемпионов через две недели «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Вильярреала» на своём поле.