​Сульшер объяснил свои замены

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» на выезде в стартовом матче Лиги чемпионов с результатом 1:2. После игры у фанатов манкунианцев в социальных сетях возникли вопросы по поводу замен, которые провёл Уле Гуннар Сульшер. Так, например, норвежец при счёте 1:1 заменил Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду – лидеров команды, которые и создали первый гол.

«Замены Бруну и Криштиану? В игре прошло уже более 70 минут, а они много бегали в субботу и сегодня. Мы хотели удерживать мяч благодаря опыту Неманьи Матича, а также рассчитывали на быстрые ноги Джесси Лингарда», - приводит слова Сульшера BBC.