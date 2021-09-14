​«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве в игре с «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» ведёт в счёте в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» после гола Криштиану Роналду. Ситуация осложнилась для команды Уле Гуннара Сульшера из-за удаления защитника Аарона Уан-Биссаки, случившегося за десять минут до конца первого тайма. Уан-Биссака на чужой половине поля отпустил мяч далековато от себя и затем наступил на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Арбитр без колебаний достал из кармана красную карточку за грубую игру.

Следить за игрой между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.