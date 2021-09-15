Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Янг Бойз»

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о вчерашнем поединке против швейцарского «Янг Бойз» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Красные дьяволы», оставшись в меньшинстве, потерпели поражение со счетом 1:2.

«Это не тот итог, которого мы хотели добиться. Нам нужно восстановиться и хорошо подготовиться к следующему поединку», - гласит сообщение португальского бомбардира в твиттер-аккаунте.

Во втором туре группового этапа подопечные Уле Гуннара Сульшера на своем поле примут испанский «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября.