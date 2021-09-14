​Роналду забил первый гол «МЮ» в сезоне Лиге чемпионов

Криштиану Роналду сразу же начал оправдывать средства, которые «Манчестер Юнайтед» вложил в его возвращение. На выходных звёздный португалец оформил дубль в игре Премьер-лиги против «Ньюкасла» (победа 4:1). Теперь же Роналду забил первый гол манкунианцев в этом сезоне Лиги чемпионов. В поединке против швейцарского «Янг Бойз» португальский форвард пробил вратаря с близкой дистанции после отличного паса в исполнении Бруну Фернандеша.

Следить за матчем «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.