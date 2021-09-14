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Премьер-лига

Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

14 Сентября 2021 • 08:28 Комментировать (1)
Янг Бойз
...
Манчестер Юнайтед
7.50 5.00 1.40
Через 9 ч. 39 мин.

Португальский голеадор Криштиану Роналду обратился к поклонникам «Манчестер Юнайтед» в преддверии старта в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре манкунианцы на выезде встретятся со швейцарским клубом «Янг Бойз».

«Команда полностью настроена на предстоящий матч Лиги чемпионов. Я же хочу поблагодарить фанатов за теплый прием, оказанный мне в дебютной игре на «Олд Траффорд». На стадионе была прекрасная атмосфера, я ощущал вашу поддержку. Команда приложит все силы, чтобы сохранить всем хорошее настроение», - написал 36-летний форвард в инстаграм-аккаунте.

Матч против «Янг Бойз» состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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RedMonk
14 Сентября 2021 в 09:54
Вы уж постарайтесь .
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