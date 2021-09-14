Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Португальский голеадор Криштиану Роналду обратился к поклонникам «Манчестер Юнайтед» в преддверии старта в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре манкунианцы на выезде встретятся со швейцарским клубом «Янг Бойз».

«Команда полностью настроена на предстоящий матч Лиги чемпионов. Я же хочу поблагодарить фанатов за теплый прием, оказанный мне в дебютной игре на «Олд Траффорд». На стадионе была прекрасная атмосфера, я ощущал вашу поддержку. Команда приложит все силы, чтобы сохранить всем хорошее настроение», - написал 36-летний форвард в инстаграм-аккаунте.

Матч против «Янг Бойз» состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.