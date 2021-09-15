Магуайр: «У нас достаточно времени, чтобы оправиться от поражения»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не стал драматизировать ситуацию после поражения команды от «Янг Бойз» в первом туре Лиги чемпионов со счётом 1:2.

«Дисциплина – это важная составляющая в футболе. Если бы это был матч плей-офф, и у нас осталось десять человек на поле, каждый бы корил себя.

К счастью, это только первый поединок. У нас есть достаточно времени, чтобы оправиться от поражения», - приводит слова Гарри Магуайра BT Sport.

Лидер «МЮ» добавил, что Джесси Лингард непременно сможет извлечь урок из своей результативной ошибки, допущенной в концовке встречи и приведшей к голу в ворота команды Сульшера.