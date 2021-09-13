Сульшер намекнул, что планирует выиграть в этом сезоне Лигу чемпионов

Завтра «Манчестер Юнайтед» стартует в Лиге чемпионов матчем со швейцарским «Янг Бойз» на выезде. Оказывается, что это всего лишь первая остановка в амбициозных планах главного тренера манкунианцев Уле Гуннара Сульшера.

В интервью пресс-службе клуба норвежец рассказал, чего ожидает от предстоящего сезона на международной арене. «Мы хотим пройти весь путь, я это не скрываю. У нас прибавились новые футболисты, которые привнесли немного опыта, качества и молодости. Теперь мы куда лучше готовы к свершениям», - заверил Сульшер.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «МЮ» не сумел пройти групповой этап. В этом же году помимо «Янг Бойз» англичанам в квартете будут противостоять «Аталанта» и «Вильярреал».