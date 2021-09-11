Какие рекорды Роналду ещё может побить в «Манчестер Юнайтед»

Уход Криштиану из «Ювентуса» напомнил бегство. Португалец вёл переговоры с «Ман Сити», «ПСЖ», «МЮ», лишь бы скорее попрощаться с Италией. «Старая синьора» планировала удерживать Роналду до конца контракта. Наличие в команде футболиста такого калибра – вопрос престижа.

И всё же «Ювентус» не удержал свою главную звезду – Криштиану вернулся туда, где его любят. Проблем с мотивацией в Манчестере у Роналду точно не будет, тем более первый рекорд он уже остановил . Здесь он стал звездой мирового футбола. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» рассказывает о рекордах, которые Роналду ещё может побить в составе «Манчестер Юнайтед».

Стать рекордсменом по количеству трофеев в Лиге чемпионов

Криштиану 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Сначала взял престижный европейский трофей с «МЮ», после чего четыре раза с «Реалом». На данный момент рекордсменом является экс-форвард «Реала» Пако Хенто, которому удавалось выиграть титул 6 раз. С приходом Варана, Санчо и Роналду у «красных дьяволов» появились шансы выиграть Лигу чемпионов.

Выйти на первое место по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

Легендарный голкипер Икер Касильяс – рекордсмен по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов. Касильяс провел 177 игр в ЛЧ. Уже в следующем месяце Роналду, вероятнее всего, превзойдёт его рекорд – у португальца всего на 1 матч меньше. Ближайший преследователь Криша из действующих футболистов – Лионель Месси (149 матчей).

Стать самым титулованным футболистом мира

20 мая 2021 года «Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии (2:1). Для Роналду этот трофей был 5-м в Турине и 34-м – в карьере. Самым титулованным в мире остаётся Дани Алвес (42 трофея). Криштиану уже 36 лет и превзойти рекорд Алвеса будет сложно. Но есть мотивация догнать Месси, у которого 37 титулов.

Превзойти Месси по количеству «Золотых мячей»

Чаще всего «Золотой мяч» выигрывал Лионель Месси (6 раз). Роналду становился лучшим игроком мира 5 раз. В 2021 году Роналду не фигурирует в списке главных претендентов на «Золотой мяч». В «Ювентусе» с каждым годом Роналду не становился сильнее, но в Манчестере у него может открыться второе дыхание и в следующем сезоне Криш может стать лучшим. Шансы небольшие, но они есть.

Стать лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

Из разряда фантастики. Роналду приехал в Манчестер 17-летним мальчишкой. Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. За это время португальцу удалось забить 118 голов в 292 матчах. Рекорд принадлежит Уэйну Руни (253 гола). Чтобы превзойти достижение Руни, Криш должен забить 136 голов. То есть в четырёх сезонах подряд забивать за «МЮ» по 34 гола во всех турнирах. Миссия практически невыполнима. Более реалистичная цель для Роналду – войти в топ-10 бомбардиров «МЮ». На 10-м месте располагается Пол Скоулз со 155 мячами.

Владислав АВРАМЕНКО