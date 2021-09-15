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Лига чемпионов

Лингард прокомментировал свою ошибку в матче с «Янг Бойз»

15 Сентября 2021 • 21:16 Комментировать
Янг Бойз
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Вчера «Манчестер Юнайтед» неожиданно в гостях уступил швейцарскому «Янг Бойз» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Катализаторами подобного результата стали два момента – удаление Аарона Ван-Биссаки и результативная ошибка Джесси Лингарда на последних минтуах встречи.

Полузащитник манкунианцев рассказал, что чувствовал после финального свистка провального для команды матча. «Воспоминание об этом вечере причиняют мне боль. Для меня очень важен каждый поединок за «МЮ». Я действительно расстроен тем, какую роль сыграл в этом поражении», - написал Лингард у себя в «Твиттере».

Напомним, что англичанин активно пытался найти себе новый клуб летом, но по итогу всё же остался в Манчестере.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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