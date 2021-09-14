У «Манчестер Юнайтед» худший показатель по ударам в матче ЛЧ как минимум за 18 лет

«Манчестер Юнайтед» на минорной ноте стартовал в Лиге чемпионов, проиграв в гостях у «Янг Бойз» со счётом 1:2. Команда Уле Гуннара Сульшера за игру нанесла всего 2 удара по воротам соперника. Как сообщает Opta, это худший показатель «МЮ» в матче Лиги чемпионов как минимум с начала сезона 2003/2004 (тогда начали вести статистику ударов). С тех пор «красные дьяволы» в сильнейшем клубом турнире континента провели 138 игр.

Первый удар «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Янг Бойз» оказался голевым, а второй нанёс Криштиану Роналду на 25-й минуте. После этого «красные дьяволы» по воротам не пробивали.