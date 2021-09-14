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Лига чемпионов

Роналду повторит рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

14 Сентября 2021 • 19:30 Комментировать
Янг Бойз
0:1
Манчестер Юнайтед
7.70 4.90 1.40
2-й тайм

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Эта игра станет для португальца 177-й в главном европейском турнире. По этому показателю он сравнится с легендарным вратарём «Реала» Икером Касильясом, которому принадлежит рекорд.

Напомним, что в основном раунде Лиги чемпионов Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Он пять раз становился победителем данного турнира, что тоже является рекордом.

Этим летом он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. В первом матче после возвращения он оформил дубль в ворота «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Икер Касильяс
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14.09  22:00 Мальмё ... Ювентус 5.6 4.5 1.57
14.09  22:00 Динамо Киев ... Бенфика 3.3 3.45 2.24
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14.09  22:00 Барселона ... Бавария 2.6 3.7 2.6
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15.09  22:00 Спортинг Л ... Аякс 2.46 3.45 2.9
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