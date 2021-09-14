Роналду повторит рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Эта игра станет для португальца 177-й в главном европейском турнире. По этому показателю он сравнится с легендарным вратарём «Реала» Икером Касильясом, которому принадлежит рекорд.

Напомним, что в основном раунде Лиги чемпионов Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Он пять раз становился победителем данного турнира, что тоже является рекордом.

Этим летом он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. В первом матче после возвращения он оформил дубль в ворота «Ньюкасла».