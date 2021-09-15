Сульшер - об ошибке Лингарда: «Иногда в футболе такое случается»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отреагировал на фатальную ошибку Джесси Лингарда во вчерашнем матче против «Янг Бойз». Вингер отдал пас назад, который перехватил игрок швейцарского клуба и поразил ворота манкунианцев в компенсированное время.

«Иногда такое случается. Это футбол. Тут бывают взлеты и падения. Думаю, Лингард переживет это. Мы все должны справиться с этим и двигаться дальше», - передает слова норвежского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что «красные дьяволы» проиграли в Швейцарии со счетом 1:2.

Во втором туре манкунианцы у себя дома встретятся с испанским «Вильярреалом». Матч пройдет 29 сентября.