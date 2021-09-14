Роналду - в заявке «Манчестер Юнайтед» на игру с «Янг Бойз»

Звездный новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду включен в заявочный лист команды на предстоящий поединок группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского клуба «Янг Бойз».

Стоит отметить, что гостевой матч пропустит другой нападающий манкунианцев - Эдинсон Кавани. Форвард недоступен из-за повреждения.

Матч «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» состоится в Швейцарии сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что Роналду вернулся в английский гранд минувшим летом из туринского «Ювентуса», подписав двухлетнее соглашение с правом продления на один сезон.