Сульшер не исключает, что Роналду может угодить в запас «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, планирует ли оставлять в запасе звездного новичка команды Криштиану Роналду.

«Выйдет ли Криштиану с первых минут в игре с «Янг Бойз»? Роналду – настоящий профессионал, он постоянно следит за собой. Думаю, ему не составит труда восстановиться. При этом я не вижу ничего невозможного в том, что КриРо начнет матч в запасе», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.com.

36-летний португальский нападающий вернулся в «МЮ» минувшим летом. В дебютной встрече за манкунианцев Роналду отметился двумя забитыми мячами.