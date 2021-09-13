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Сульшер не исключает, что Роналду может угодить в запас «Манчестер Юнайтед»

13 Сентября 2021 • 08:23 Комментировать (1)
Янг Бойз
...
Манчестер Юнайтед
6.60 4.70 1.45
14.09 19:45

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, планирует ли оставлять в запасе звездного новичка команды Криштиану Роналду.

«Выйдет ли Криштиану с первых минут в игре с «Янг Бойз»? Роналду – настоящий профессионал, он постоянно следит за собой. Думаю, ему не составит труда восстановиться. При этом я не вижу ничего невозможного в том, что КриРо начнет матч в запасе», - приводит слова норвежского специалиста портал Goal.com.

36-летний португальский нападающий вернулся в «МЮ» минувшим летом. В дебютной встрече за манкунианцев Роналду отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Сентября 2021 в 10:56
наверное Сульшер думает что он решает ))
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