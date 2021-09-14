​Роналду повторил достижение Месси

«Манчестер Юнайтед» достаточно быстро открыл счёт в гостевом матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Автором гола стал Криштиану Роналду, отличившийся с передачи своего соотечественника Бруну Фернандеша.

Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают о том, что «Янг Бойз» стал 36-й командой, которой Роналду забивал в Лиге чемпионов. Ни один футболист не огорчал в Лиге чемпионов большее количество команд. При этом такой же показатель имеет Лионель Месси, который в сильнейшем клубном турнире континента тоже расписывался в воротах 36 команд.

Следить за матчем «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.