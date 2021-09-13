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«МЮ» составит «Барселоне» конкуренцию в борьбе за Ольмо слухи

13 Сентября 2021 • 22:38 Комментировать
Янг Бойз
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Манчестер Юнайтед
7.50 5.00 1.40
Через 18 ч. 27 мин.

Дани Ольмо наверняка надолго не задержится в «РБ Лейпциг» - за игроком сборной Испании выстроилась целая очередь из грандов европейского футбола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» опередила «Баварию» и «Ювентус», выйдя на контакт с окружением футболиста. Поговаривали, что испанцы готовы заплатить за полузащитника 70 миллионов евро. Впрочем, в борьбу за Ольмо неожиданно вклинился «Манчестер Юнайтед», который намерен перебить ставку «сине-гранатовых», передает британское издание The Mirror.

Добавим, что «РБ Лепциг» приобрел плеймейкера зимой 2020 года всего лишь за 22 миллиона евро у загребского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Дани Ольмо Трансферы футбола - лето 2022
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