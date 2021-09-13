Дани Ольмо наверняка надолго не задержится в «РБ Лейпциг» - за игроком сборной Испании выстроилась целая очередь из грандов европейского футбола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» опередила «Баварию» и «Ювентус», выйдя на контакт с окружением футболиста. Поговаривали, что испанцы готовы заплатить за полузащитника 70 миллионов евро. Впрочем, в борьбу за Ольмо неожиданно вклинился «Манчестер Юнайтед», который намерен перебить ставку «сине-гранатовых», передает британское издание The Mirror.

Добавим, что «РБ Лепциг» приобрел плеймейкера зимой 2020 года всего лишь за 22 миллиона евро у загребского «Динамо».