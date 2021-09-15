​Сульшер как тренер не побеждал в Лиге чемпионов без пенальти

Во вторник «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Янг Бойз» (1:2) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь на счету Уле Гуннара Сульшера 11 матчей на тренерском мостике «красных дьяволов» в Лиге чемпионов. В 4 из них команда победила, а в 7 – проиграла.

Любопытно, что в каждом из четырёх победных матчей «Манчестер Юнайтед» Сульшера зарабатывал право на пенальти. Без одиннадцатиметровых норвежский тренер в Лиге чемпионов пока не побеждал.

Следующий матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проведёт 29 сентября. Соперником команды Сульшера будет «Вильярреал».